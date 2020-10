Pat Krimson dwaalt door verlaten Hasselt voor nieuwe videoclip

In de verlaten straten van Hasselt, vlak voor middernacht, liep dj Pat Krimson verloren met een hartjesballon in de hand. Niets om u zorgen over te maken, uiteraard. Hij deed dat alleen maar voor de opnames van zijn nieuwe clip Razor love, die hij net op de wereld losliet.

Pat Krimson (55) hoeft niet meer voorgesteld te worden. Met het nummer She’s after my piano van 2 Fabiola scoorde hij enkele jaren geleden een grote hit, en ook daarvoor was hij al een bekende naam op het gebied van Belgische dance. Na zijn vorige solonummers Living for the weekend en Summer vibe komt de dj met een nieuwe single: Razor love, en daar hoort een videoclipje bij. Voor de zang deed hij beroep op de van oorsprong Nederlandse zangeres Amanda Collis.