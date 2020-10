Bobbi Brown maakt comeback met eigen make-upmerk Jones Road

Bobbi Brown richtte in 1991 haar gelijknamige populaire make-upmerk op, maar verkocht dat zo’n vier jaar geleden. Maar het bloed kruipt duidelijk waar het niet gaan kan, want met Jones Road gaat de visagiste nu met een nieuwe cosmeticalijn van start.

Bobbi Brown leert mensen wereldwijd al decennialang hoe ze perfect eyeliner of een smokey eye moeten aanbrengen. De nu 63-jarige Amerikaanse werd eerst een bekende visagiste in Hollywood en bouwde vervolgens sinds 1991 haar eigen make-upmerk op. Zo’n vier jaar geleden trok ze daar de deur achter zich dicht, maar nu is ze duidelijk klaar voor een nieuw avontuur, want ze stelde zopas haar nieuwe merk Jones Road voor.

“Ik had nooit gedacht dat ik zou terugkeren naar de wereld van cosmetica, maar ik realiseerde me dat ik nog altijd graag een visagiste ben en dat dat ook is waar ik voor heb gestudeerd. Ik doe niets liever dan met make-up bezig zijn”, zegt ze in een reactie aan WWD. “Ik kwam tot de conclusie dat ik het nog steeds in me heb en nog altijd mensen iets kan bijbrengen.”

Jones Road is een “collectie van eenvoudige producten voor alle leeftijden, huidtypes en huidskleuren”, klinkt het. In een eerste fase worden zes producten gelanceerd en elke maand zullen er nieuwe worden uitgebracht. Met Jones Road wil Brown ook duidelijk maken dat je geen lagen make-up nodig hebt. “Ik ben eerlijk van mening dat je er met minder make-up beter uitziet”, zegt ze. “In het begin van mijn carrière moest ik constant uitleggen dat je blush bijvoorbeeld de kleur van je wangen moet hebben. Sommige mensen zullen dit opnieuw moeten leren.”

De producten zijn voorlopig enkel te koop via de website van Jones Road, maar verzending naar België is nog niet mogelijk.