Een pakjesbezorgster vergat haar bestelwagen correct te parkeren terwijl ze een pakket ging afleveren aan de voordeur van een huis in de stad Covington, Georgia, VS. Hilarische beelden van de deurbelcamera tonen hoe de chauffeur, die het pakket erg haastig aflevert, in allerijl achter het voertuig aanrent, voordat ze met een onhandige manoeuvre wegrijdt.