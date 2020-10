Giro kan staartje krijgen voor Education First en Jumbo-Visma: “Ik nodig volgend jaar uit wie ik wil”

Mauro Vegni is boos. De Giro-koersdirecteur wil straffen voor EF Education First en Jumbo-Visma voor hun houding in de afgelopen Ronde van Italië. De eerste ploeg stelde in een open brief voor om de Giro te beëindigen, terwijl de tweede zelf uit koers stapte.

“Na die brief van Education First was er plots ongerustheid. Maar ik was vastberaden om Milaan te halen”, zegt Vegni in een interview met de Gazzetta dello Sport. “Als de World Tour-ploegen de regels zomaar mogen schenden en nalaten om hun plicht te doen, dan zal ik ook wel beslissen wie ik volgend jaar uitnodig. Ik had al gezegd dat dit nog een staartje zou krijgen”, zei de Italiaan nog. “Dit is een zaak voor de UCI-licentiecommissie. Ik wil dat er straffen komen voor EF Education First en Jumbo-Visma.”

Staking

Ook op de rennersstaking voorafgaand aan de 19de etappe kwam Vegni nog even terug. “Als mijn werknemers niet zouden doen waarvoor ik ze betaal, dan zou ik boos zijn. Ik probeer het nog altijd te begrijpen. Het feit dat ze een renner naar voren schoven die aan de laatste koers van zijn carrière bezig was (Adam Hansen, nvdr.), zegt genoeg. Roze trui Kelderman zei op televisie dat hij het protest steunde, maar kwam zich in Sestriere wel bij mij verontschuldigen.”