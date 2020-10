Het verhaal achter een zelfverzekerde Nafi Thiam als uithangbord: “Als ik mezelf zie op straat, maakt dat me trots”

Ze is te zien op meer dan levensgrote billboards langs de straat. Duikt op in tv-reclames. Prijkt paginagroot in de krant aan de ontbijttafel. Dat Nafi Thiam in volle coronatijden figureert in een ‘positivo’-campagne, is geen toeval. “2020 was een hele uitdaging. Dan zijn er twee opties: ofwel laat je je hangen, ofwel blijf je hard werken en vechten. Ik heb gekozen voor het tweede.” Het verhaal achter de zelfverzekerde olympisch kampioen als uithangbord.