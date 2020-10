Anne Hathaway verklapt pas tien maanden na bevalling naam van zoontje

Na meer dan tien maanden na haar bevalling heeft Anne Hathaway de naam van haar zoontje wereldkundig gemaakt. Dat deed ze tijdens een interview naar aanleiding van de release van de film The Witches waarin ze de hoofdrol speelt.

Om haar nieuwe film The Witches voor te stellen, was Anne Hathaway te gast in het praatprogramma Live with Kelly and Ryan. Daar had ze het onder meer over hoe het was om de film te maken terwijl ze zwanger was en terloops verklapte ze ook hoe haar zoontje heet, Jack zo blijkt. “Nu heb ik met Jack een bijna elf maanden oud prachtig zoontje, maar ik was zwanger toen we The Witches draaiden en dus maakt hij technisch gezien deel uit van die acteerprestatie.”

Daarnaast praatte ze ook over hoe haar vier jaar oude zoontje Jonathan omgaat met de komst van het tweede kindje in deze bijzondere tijden. “Er is enkel liefde. Nu is Jack al groot genoeg om mee te worstelen en dat heeft een nieuwe dimensie gegeven aan hun relatie die werkelijk schattig is.”

De 37-jarige actrice is sinds 2012 getrouwd met acteur Adam Shulman.