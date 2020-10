Coronavirus opnieuw opgedoken in bijna helft van de woon-zorgcentra

In bijna de helft van de Vlaamse woon-zorgcentra zijn opnieuw besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Zorg & Gezondheid die VRT NWS kon inkijken. Op sommige plaatsen gaat het om slechts enkele positieve gevallen, maar er zijn ook al uitbraken gemeld met tientallen besmettingen. Het zijn vooral de personeelsleden die besmet geraken met het virus.

