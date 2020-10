Elf ziekenhuizen volgen coronapatiënten vanop afstand via telemonitoring

Elf Belgische ziekenhuizen kunnen coronapatiënten met milde symptomen op afstand volgen via telemonitoring. Het bedrijf Byteflies ontwikkelde met “CovidCare@Home” een tool om de druk op de ziekenhuizen en het medisch personeel te verlichten. Op termijn kunnen er zo een duizend patiënten gemonitord worden.

Patiënten die slechts milde symptomen hebben of die beterschap tonen, kunnen via telemonitoringsysteem CovidCare@Home in het comfort van hun thuisomgeving verder herstellen, onder medisch toezicht. Drie ...