Peuters ‘wobbelen’ samen met hun ouders in Hall 20

Heers - Vorige week zondag leerden vier peuters, samen met hun mama of papa, de kneepjes van het ‘wobbelen’ in buurthuis Hall 20.

“De kinderen worden in deze workshop uitgedaagd om met een balansbord, dat voor een schommelbeweging zorgt, te werken aan hun motorische vaardigheden”, vertelt Katleen Houben van de sport- en jeugddienst. “De bedoeling is dat de ouder samen met het kind plezier beleeft aan deze les. Naast de talrijke activiteiten voor de kinderen vanaf zes jaar, willen we als gemeente minstens een keer per maand een activiteit voor de allerkleinsten organiseren met telkens een andere inhoud, gaande van dans tot knuffelturnen of wobbelen. We maken een onderscheid tussen peuters en kleuters zodat iedereen op zijn niveau plezier beleeft aan de lesjes. We werken hiervoor steeds samen met Jij & Ik, zij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van lessen en workshops waarbij verbinding, quality time en plezier centraal staan.” Op zondag 15 november en 13 december kunnen de peuters en de kleuters opnieuw in buurthuis Hall 20 terecht.

FrMi