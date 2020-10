Emily Ratajkowski gaat uit de kleren voor aankondiging zwangerschap

Model en actrice Emily Ratajkowski (29) wordt mama. Ze kondigde haar zwangerschap maandag groots aan op de cover van Vogue en een filmpje op Instagram waarin ze uit de kleren gaat. Het wordt het eerste kindje voor haar en haar echtgenoot Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski deelde op Instagram een foto van de cover van de nieuwste, digitale editie van Vogue waarop ze poseert met een babybuikje. In een tweede post deelde ze een stukje van haar zwangerschapsonthullingsvideo waarin ze naakt te zien is. In de video, die werd geregisseerd door niemand minder dan Lena Dunham, praat de actrice tegen haar baby, over wie ze zegt al vaak te dromen.

In de nieuwe Vogue staat ook een essay dat Emily schreef over waarom ze niets op heeft met gender reveal party’s, dat zijn typische Amerikaanse feestjes waarop het geslacht van de ongeboren baby wordt onthuld. “Als mijn man en ik aan vrienden vertellen dat ik zwanger ben, vragen ze altijd als eerste waar we op hopen. We antwoorden dan dat we de gender van ons kind pas willen weten als het achttien is en het ons dat zelf kan vertellen.”

“Iedereen moet hier om lachen, maar er zit een waarheid in”, vervolgt ze. “De mogelijkheden zijn complexer dan we aan de genitaliën waar ons kind mee geboren wordt kunnen aflezen.” Toch begrijpt Emily dat mensen willen weten met welke lichamelijke kenmerken hun kind wordt geboren. “Het voelt als de eerste mogelijkheid om een glimp te zien van wat ze zullen zijn. Nu mijn lichaam op zo’n bizarre, mij onbekende manier verandert, is elk beetje informatie die het meer echt doet lijken fijn.”