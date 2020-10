Mode Celine toont nieuwste collectie in leeg stadion in Monaco

Creatief directeur Hedi Slimane liet de Parijse modeweek begin oktober voor wat het was en trok met zijn nieuwste collectie voor het Franse modehuis Celine naar Monaco. Daar werd de show gepresenteerd in het lege Stade Louis II. Het voelde wat desolaat aan, maar Slimane wou naar eigen zeggen “wat jeugd en optimisme brengen in deze onzekere tijden”. De collectie oogde dan bij momenten ook bijzonder sportief, onder meer dankzij de vele baseballpetjes, de trainingsbroeken en -jasjes, de modellen die met de handen in de zakken liepen en de vissershoedjes en rubberlaarzen. Hier en daar werd dat afgewisseld met een bourgeois chique look en vooral de handtassen moesten dat benadrukken. Uit de perstekst bleek overigens dat het Celine-meisje dan wel nog steeds die Parijse flair heeft, maar dat ze vandaag de dag naar hiphop luistert.