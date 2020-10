Bart Somers: “Bedoeling om het virus op 12 tot 15 dagen echt een klap te geven”

Vandaag zal er beslist worden over nieuwe bijkomende coronamaatregelen. Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zei in De Ochtend op Radio 1 dat het de bedoeling is om met een afgebakende periode van 12 tot 15 dagen te werken waarin het virus een klap moet krijgen.