Steeds meer mondmaskers komen in zee terecht, FOD Volksgezondheid lanceert campagne

Door de coronacrisis duiken vandaag ook mondmaskers op, niet alleen als zwerfvuil op straat, maar ook in zee. Via de wind en de waterlopen komen ze daar terecht. De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid start daarom een sensibiliseringscampagne om mensen bewust te maken van de impact van dit afval op waterlopen en hen aan te zetten hun mondmasker niet te verliezen. Opvallend: het kan tot 450 jaar duren vooraleer mondmaskers afbreken in het milieu.