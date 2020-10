Worden de Stallones de nieuwe Kardashians?

De Kardashians stoppen ermee. Het laatste seizoen van hun realityreeks Keeping up with the Kardashians wordt begin volgend jaar uitgezonden. Maar er zijn misschien wel al opvolgers gevonden. Acteur Sylvester Stallone en zijn drie dochters zouden misschien wel in de voetstappen van momager Kris Jenner en de succesvolle Kardashian-zussen willen stappen.

De Rocky Balboa-acteur is ondertussen al 74 jaar, maar dat zou je hem niet onmiddellijk geven. Al leidt hij nu wel een rustiger leven met zijn vrouw Jennifer Flavin en drie dochters Sophia (24), Sistine (22) en Scarlet (18). Maar daar kan verandering in komen. Stallone en zijn dochters zien het wel zitten om het gat dat de Kardashians achterlaten in de wereld van de reality-tv weer op te vullen.

De Amerikaanse zender E! Entertainment zou in gesprek zijn met de Stallones over een nieuwe reality-reeks. Maar voorlopig wordt er door de zender nog niet veel bevestigd. Volgens internationale media zou vader Stallone wel zelf aan de onderhandelingstafel zitten.