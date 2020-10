Meer dan 500 ziekenhuisopnames en 13.000 besmettingen per dag

In totaal raakten al 333.718 mensen in ons land besmet met het virus sinds de start van de pandemie.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Per dag worden gemiddeld 502 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 88 procent. Momenteel liggen 5.260 (+9 pct) coronapatiënten in het ziekenhuis. Onder hen liggen 809 mensen op de intensieve zorgen (+7 pct).

In de periode van 17 tot 23 oktober stierven elke dag gemiddeld 48,3 mensen aan COVID-19. Dat zijn er 15,7 meer tegenover de zeven dagen ervoor.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 21,1 procent.