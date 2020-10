Beringse bib helpt scholieren weer graag lezen!

Beringen - De leesvaardigheid van Vlaamse scholieren blijft al een tijdje achteruitgaan. Vorig jaar bevestigde het driejaarlijkse internationale PISA-onderzoek van de OESO dit fenomeen nogmaals. Over de oorzaken van deze achteruitgang is al veel inkt gevloeid, daarom focust men in Beringen vandaag vooral op oplossingen en het herontdekken van leesplezier. “Onze bibliotheek heeft een brochure ontwikkeld voor het stimuleren van leesplezier bij jongeren via digitale leestools. Er is een versie voor het basis- en eentje voor het secundair onderwijs gemaakt. We gaan deze verdelen aan de scholen”, legt schepen van bibliotheek en jeugd Jessie De Weyer uit.

De huidige generatie jongeren leert op steeds jongere leeftijd omgaan met digitale toepassingen en sociale media. Het is dan ook niet onlogisch dat men naar diezelfde digitale toepassingen grijpt om jongeren weer, en wat meer, aan het lezen te krijgen. “Verschillende aanbieders spelen vandaag in op deze vraag, er zijn dan ook heel veel verschillende tools voor handen om de leesvaardigheid en het leesplezier te verhogen. In die mate zelfs dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe kan de digitale innovatie het leesplezier vergroten? Wat is de beste toepassing voor ons? Als bibliotheek helpen we je graag met al deze vragen! Zowel met enkele tips, als met het aanreiken van specifieke digitale tools die het leesplezier kunnen stimuleren bij je leerlingen”, aldus schepen De Weyer.

De brochure die onder alle Beringse onderwijsinstellingen wordt verdeeld, bevat een overzicht van in de bibliotheek beschikbare apps en toepassingen. Gaande van Daisy-online voor anderslezenden, tot Fundels, Bieblo en e-boeken. Met extraatjes als ‘Iedereen leest’, ‘Talentbib’, ‘Kinderboekenjuf’ en ‘Verspreid het leesvirus’. Al zou dat laatste in huidige omstandigheden een gevoelige woordspeling kunnen blijken.

“We bundelen ten slotte ook heel wat tips rond andere vormen van digitale literatuur om jongeren te prikkelen. Uit experimenten blijkt namelijk dat jongeren nieuwsgierig zijn naar de nieuwe kunstvormen die digitale literatuur voortbrengt. Daar moeten we op inspelen!”, besluit de schepen.

De brochure is uiteraard ook beschikbaar in de bibliotheek zelf, die nog steeds tijdelijk gehuisvest is op de Lutgartsite in Beringen-centrum. Allen daarheen!