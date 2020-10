Achel

Hamont-Achel - Ondanks Covid-19 zijn er toch mensen die positief blijven denken. Zo werd er een positieve boodschap achtergelaten met krijt in de Hitsveldlaan in Hamont-Achel.

De positieve tekst op de straat is de moeite waard om letterlijk en figuurlijk even stil bij te blijven staan. De boodschap luidt: "We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los."