Naar jaarlijkse gewoonte was er in november een vijfdaagse cursus voor ‘sportdirecteur’ voorzien in de hoofdzetel van de Internationale Wielerunie (UCI) in Zwitserland. Tot de deelnemers behoorde dit keer ook Marc Sergeant (61), sportief adviseur bij Lotto Soudal. “Maar door corona is het zaakje afgelast.”