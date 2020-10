Acteurs sterven nooit. Dus is Johny Voners dinsdagavond te zien in ‘#Hetisingewikkeld’ op Vier. Zeven maanden na zijn dood, in een van zijn laatste rollen die nog op de plank lagen, en ingeblikt terwijl hij al ziek was. “Hij speelt een dementerende man en lijkt daarin erg op zijn vader die Parkinson had. Hij weet dat perfect neer te zetten”, zegt zijn dochter.