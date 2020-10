‘Boer zkt vrouw’: Tristan hoopt met Lucas zijn droomjongen gevonden te hebben

Het einde van dit seizoen komt stilaan in beeld. Vorige week ging boer Bart al voluit voor Céline, en maandag koos perenboer David voor Sarah. De Limburgse koeienboer Tristan zorgde niet voor een verrassing. Hij speelde al vroeg open kaart en vertelde dat hij verliefd was op Lucas. Maar de Nederlander beantwoordde die gevoelens niet meteen. Een schuimgevecht en een dagje zwemmen deden echter zijn werk. “Ik kan bevestigen dat het nu wel de kant opgaat dat er iets meer gevoelens komen”, zei Lucas tegen Dina Tersago. “Verliefdheid zou ik het nog niet noemen, maar ik voel me aangetrokken en ik voel me goed in zijn gezelschap. Ik voel vlinders in de buik.”