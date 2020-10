Drie jongedames beginnen vol overtuiging aan hun TikTok-dansje op de tonen van Taylor Swift. Maar met de afmetingen van hun podium, een boot, hadden ze duidelijk geen rekening gehouden. Terwijl de twee dames aan hun act beginnen en de cameravrouw enkele stappen achteruit zet, valt ze over de reling en vliegt ze met haar smartphone in de hand in het water. Ondanks het feit dat de act mislukt is, is de video achter de schermen wél geslaagd.