Miss Nice stopt ermee: beste Belgische triatlete ooit Tine Deckers beëindigt haar carrière

Na meer dan vijftien seizoenen op het hoogste niveau in de triatlonsport (lange afstand) heeft Tine Deckers maandag bekendgemaakt een punt te zetten achter haar loopbaan. De 42-jarige Leuvense was het voorbije decennium vijf maal de beste in de Ironman van Nice (2009, 2010, 2012, 2014 en 2016). Ze was ook de enige Belgische die de triatlon van Embrun op haar naam kon schrijven. Op de Ironman van Hawaï was haar beste prestatie in zes deelnames een twaalfde plaats (2011).

“Ik had al een tijdje besloten na dit seizoen te stoppen”, gaf Deckers, een voormalig volleybalspeelster en atlete, aan tegenover Belga. “Ik had graag afscheid genomen in de Ironman van Lanzarote en in België in de Challenge Geraardsbergen, maar de huidige omstandigheden laten dat niet toe. Ik ben dus bijna verplicht op deze manier afscheid te nemen. Maar het is zonder spijt. Ik hou fantastische herinneringen over aan mijn carrière.”

Naast vijf zeges op de Ironman van Nice en andere overwinningen op het 70.3-circuit in Puerto Rico, Aix-en-Provence en Ierland won Deckers in 2017 als eerste en tot dusver enige Belgische vrouw de triatlon van Embrun, die gezien wordt als de zwaarste ter wereld. “Het blijft de zwaarste ervaring uit mijn carrière, zwaarder zelfs dan Hawaï”, aldus Deckers. “Het was dat jaar heel warm. Maar toch vind ik het niet mijn mooiste overwinning. Dat was mijn eerste overwinning in Nice in 2009. Die kwam twee jaar nadat ik mijn heup brak. Eindelijk werden al mijn inspanningen beloond. De Franse wedstrijden waren omwille van de omgeving en de sfeer altijd mijn favoriete wedstrijden.”

De meervoudige Belgische kampioene lange afstand richt zich na haar afscheid op haar job als leerkracht lichamelijke opvoeding en haar rol als coach in het triatlon.