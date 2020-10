Antwerps gouverneur Cathy Berx: “Tijd voor zeer vergaande verstrengingen”

Gouverneur Cathy Berx was vanavond te gast in ‘De Afspraak’ Foto: VRT

Voor de Antwerpse gouverneur Cathy Berx is het dringend tijd om “zeer vergaande verstrengingen” door te voeren. De sociale contacten moeten nu zo drastisch mogelijk worden teruggeschroefd, “tot datgene wat niet uit te sluiten valt”. Dat heeft ze maandagavond gezegd in De Afspraak op Canvas. Dinsdag is er een extra Vlaamse ministerraad over bijkomende coronamaatregelen.

Voor Berx is het nu al vijf na twaalf en “is het heel dringend tijd om overleg te hebben en over te gaan tot zeer vergaande verstrengingen”. De Antwerpse gouverneur verwees onder meer naar de situatie in de zorg. “Bedden bijstellen is één ding, maar je hebt ook mensen nodig om te verzorgen”, zei ze.

De gouverneur verwees naar de al getroffen maatregelen en verstrengingen. “Eigenlijk zijn het druppels op de hete plaat als je ziet dat dat niet helpt. En dat desondanks al die signalen mensen ook nog feestjes organiseren, vaak bijeenkomen, naar binnenspeeltuinen gaan met velen. Het is ook problematisch dat mensen met symptomen nog gewoon op consultatie bij de arts komen en dan op die manier artsen besmetten. Dan is het hek van de dam”, zei ze.

“Dat is wat het virus doet: mensen besmetten, mensen ziek maken en mensen doden”, aldus nog de gouverneur. “Uw sociale contacten nu zo drastisch mogelijk terugschroeven tot datgene wat niet uit te sluiten valt. Dat is wat er nu moet gebeuren.”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus