Eland loopt over water en het internet staat versteld: “Net Jesus!”

“I would walk on water just to be with you”, zo zong Milk Inc. in 2000. Deze Eland lijkt daar iets van meegekregen te hebben. Het magische moment deed zich voor in Alaska, waar zo’n 200.000 elanden leven. De eland stak de rivier over vlakbij de boot van een vrouw die het moment filmde. De video ging intussen viraal op het internet met meer dan een miljoen vieuws. “Dit stond niet in de bijbel”, wordt er ludiek gereageerd online.