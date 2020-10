Teambaas Ferrari daagt gefrustreerde Vettel uit

Mattia Binotto, de teambaas van Formule 1-renstal Ferrari, heeft zijn piloot Sebastian Vettel, die na dit seizoen vertrekt bij Ferrari, in subtiele bewoordingen uitgedaagd. “Misschien mogen we wel wat meer verwachten van onze tweede rijder”, liet hij fijntjes weten.

De Italiaanse topman reageerde na de Grote Prijs van Portugal op de aanhoudende geruchtenstroom dat Charles Leclerc bij Ferrari momenteel over een betere auto beschikt dan Vettel. Die verhalen worden gevoed door de Duitser zelf. “Beide auto’s zijn identiek, daar is geen twijfel over mogelijk”, betoogde Binotto. “Ik hoop dat Sebastian komend weekend op Imola beter voor de dag komt en meer kan laten zien waartoe hij in staat is.”

Leclerc eindigde in Portugal als vierde en Vettel kwam als tiende over de finish. De viervoudige wereldkampioen moet het hele seizoen al voorrang verlenen aan zijn ploeggenoot uit Monaco. “Het is duidelijk dat de andere auto van Ferrari veel sneller is”, mokte Vettel na de race in Portimão. “Hoe komt dat toch? Ik bijt al het hele jaar het puntje van mijn tong af, maar ik ben geen idioot. En toch moet ik ervan uitgaan dat Charles en ik dezelfde auto hebben.” Vettel rijdt volgend seizoen voor Aston Martin.