“Trek tijdens de verlengde herfstvakantie naar buiten,” dat raadt kinderpsycholoog Lieve Swinnen aan. Ga wandelen of mountainbiken in je bubbel. Voor pubers zal het niet gemakkelijk zijn om zich bezig te houden. Eén nauw contact is toegelaten, en daar hebben ze volgens kinderpsycholoog Swinnen ook nood aan, dus verbied dat niet als ouder. De eerste lockdown laat nog steeds heel wat sporen na bij kinderen. Daarom is het volgens Swinnen hoogtijd dat er eindelijk wat perspectief komt voor jongeren.