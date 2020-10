CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft zijn excuses aangeboden voor de lunch die hij en partijgenoot Pieter De Crem vorige week hadden in een Brussels hotel. “Dat was compleet fout. Het zal niet meer gebeuren”, reageerde hij maandag in het VRT-radioprogramma De Wereld Vandaag.

Op sociale media is een foto opgedoken waarop te zien is dat Coens en De Crem vorige week een etentje hadden in een Brussels hotel. Dat is in strijd met de huidige coronamaatregelen. Enkel gasten die ...