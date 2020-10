Is Eden Hazard morgen weer te zien in de Champions League?

Daar is Eden Hazard. De Rode Duivel mag zich eindelijk opnieuw voetballer noemen na weken van blessureleed. Hazard landde maandag met de selectie van Real Madrid in Duitsland, waar de Koninklijke het dinsdag tegen Borussia Mönchengladbach in een belangrijk duel in de Champions League.

Hazard speelde dit seizoen nog geen minuut bij Real Madrid door een spierblessure die hij eind september opliep, vlak nadat hij was hersteld van een enkelblessure. Nu is hij teruggekeerd op het trainingsveld bij De Koninklijke en meteen werd hij door coach Zidane opgenomen in de selectie voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag. Een belangrijke partij, want Real verloor vorige week verrassend zijn eerste match in de groepsfase thuis tegen Shakhtar Donetsk.

“Als Hazard bij ons is, is dat omdat hij het goed stelt. We zijn allemaal blij dat hij terug is. Morgen zien we of we hem kunnen gebruiken”, zei Zidane op de persconferentie maandag.

Borussia Mönchengladbach ontvangt Real Madrid in leeg Borussia-Park

Het Champions League-duel van dinsdagavond (om 21u) tussen Borussia Mönchengladbach en Real Madrid zal zonder fans op de tribunes worden afgewerkt. De beslissing werd genomen door het districtsbestuur van Düsseldorf nadat de coronacijfers in de regio Gladbach fors stegen. In Duitsland zijn het de regionale overheden die beslissen over gezondheidsaangelegenheden.

Vorige week werd al duidelijk dat de oorspronkelijk toegelaten 10.804 supporters, twintig procent van de totale stadioncapaciteit, niet aanwezig zouden mogen zijn in het Borussia-Park. Er zouden nog driehonderd fans toegelaten worden, maar ook dat aantal valt weg nadat de besmettingscijfers in de stad Mönchengladbach maandag stegen tot 94,2 per 100.000 inwoners.