Advocaat wil dat vervolging hoofdverdachte ‘spookgezin’ wordt stopgezet

De strafzaak tegen Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak, moet worden gestaakt. Dat heeft zijn advocaat Robert Snorn maandag gevraagd aan de rechtbank in het Nederlandse Assen. Van D. is door een herseninfarct in 2016 niet in staat zijn strafzaak te volgen, zo klinkt het.