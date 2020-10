KU Leuven naar “werkwijze à la code rood” vanaf 3 november tot Kerst

In een interne mail kondigt rector Luc Sels aan dat de KU Leuven naar een vorm van code rood gaat vanaf 3 november tot Kerst. Dat schrijft het Leuvens studentenweekblad VETO. De lessen van de eerste bachelorfase zouden wel nog in code oranje blijven doorgaan.

In zijn mail naar studenten en personeel wil Sels het geen officiële code rood noemen, eerder “een werkwijze met een impact van code rood”. Hij roept alle docenten op om vakken die online gedoceerd kunnen worden zonder zware negatieve impact, ook online te geven. Als er bij een vak een aantoonbaar leerverlies komt kijken door het online lesgeven, kan het nog altijd fysiek worden gegeven. Elke docent zal individueel communiceren over zijn of haar vak.

Eerstejaarsvakken blijven wel in code oranje, en ook practica en labo-oefeningen kunnen doorgaan zoals nu het geval is.

Door de de facto code rood komen er heel wat leslokalen vrij. Sels stelt voor om de lessen die nu in kleinere lokalen plaatsvinden, te verplaatsen naar grotere lokalen.

De overschakeling is voorzien voor 3 november, maar de universiteit voorziet een transitieperiode tot 9 november.

