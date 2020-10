Dronebeelden tonen hoe een tiental mensen zorgeloos tussen de haaien zwemmen

Tiental mensen zwemmen in het water op Bondi Beach, een van de meest bekende stranden van Australië, terwijl een aantal haaien rustig in hun nabijheid blijken te zwemmen.

Er zijn weinig dieren op de wereld waar zoveel angstaanjagende films over gemaakt zijn als de haai. Ondanks dat de kans dat een mens aangevallen wordt door een haai in realiteit relatief klein is, is de haai toch de hoofdrolspeler van velen hun nachtmerries. Indien dat het geval is, dan bekijk je deze dronebeelden uit Australië best niet.

