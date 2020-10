Leuvense secundaire scholen schakelen over op afstandsonderwijs in tweede en derde graad

Het Leuvense stadsbestuur heeft maandag beslist, in samenspraak met de scholen, om over te stappen naar deeltijds afstandsonderwijs, voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Donderdag en vrijdag na de verlengde herfstvakantie blijven de leerlingen nog thuis, en krijgen ze allemaal volledig afstandsonderwijs. Het deeltijdse systeem start maandag 16 november en loopt tot aan de examenperiode.

Zondagavond besliste minister Weyts om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen. Het Leuvens stadsbestuur heeft maandag beslist om na die verlenging over te stappen op deeltijds afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad van secundaire scholen. Donderdag 12 en vrijdag 13 november volgen er nog twee dagen van volledig afstandsonderwijs, vanaf maandag 16 november start het deeltijds systeem.

“Zo creëren we een aansluitende periode van zestien dagen waarop er minder schoolse fysieke contacten zijn”, zegt Mohamed Ridouani (sp.a), burgemeester van Leuven. “Dat zal bijdragen om de besmettingscijfers af te remmen, en de druk wat van de scholen te halen.”

Scholen beslissen zelf hoe ze het deeltijds afstandsonderwijs organiseren: per week, per halve week, per dag, enzovoort. Praktijklessen kunnen wel nog fysiek doorgaan. “Lessen automechanica of bepaalde kunstvakken kunnen moeilijk online doorgaan”, zegt Lalynn Wadera (sp.), schepen van onderwijs.

Voor de eerste graad secundair en het kleuter- en basisonderwijs verandert er voorlopig niets.