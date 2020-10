In Washington D.C. heeft kunstenares Suzanne Brennan Firstenberg een installatie gebouwd met duizenden witte vlagjes. Elk vlagje staat symbool voor een Amerikaan die overleden is aan de gevolgen van corona. Ze hoopt dat het abstracte dodenaantal op die manier tastbaarder wordt en dat men meer stilstaat bij het verlies van zoveel mensen. In de Verenigde Staten is de dodentol vandaag al opgelopen tot 223.328.