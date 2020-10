Bree -

Maandag rond 16 uur is op ’t Hasseltkiezel een ongeval tussen een tractor en een busje gebeurd. De tractor stak de weg over en werd gegrepen door een aankomend busje dat net een ander voertuig aan het voorbijsteken was. De schade aan het busje was wel heel groot. Niemand raakte gewond. Het voertuig moest worden getakeld.