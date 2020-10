Nederlandse doelman Michel Vorm zet een punt achter zijn carrière

De Nederlander Michel Vorm heeft maandag op Instagram bekendgemaakt te stoppen met voetballen. De 37-jarige doelman zat zonder club sinds zijn contract bij Tottenham deze zomer afliep. In het tussenseizoen werd zijn naam nog gelinkt aan Anderlecht.

De doelman was een jeugdproduct van FC Utrecht en speelde voor de roodhemden ook vijf seizoenen in de Eredivisie. Nadien volgde een transfer naar de Premier League, waar hij via Swansea City bij Tottenham zou belanden.

Bij de Spurs was Vorm zes jaar lang tweede doelman na de Fransman Hugo Lloris. Hij kwam er toch nog tot 48 officiële duels. Voordien speelde hij voor Swansea 97 wedstrijden.

Vorm speelde ook vijftien interlands voor Oranje. Hij was met Nederland aanwezig op de succesvolle WK’s van 2010 (zilver) en 2014 (brons).