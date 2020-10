Coronavaccin AstraZeneca en Oxford toont “bemoedigende” immuunrespons

Het coronavaccin van het Britse farmabedrijf AstraZeneca en de Universiteit Oxford toont een bemoedigende immuunrespons bij zowel jongvolwassenen als ouderen, meldt de farmaceut maandag.

“Het is bemoedigend om een vergelijkbare immunogene respons te zien bij ouderen en jongvolwassenen”, zei een woordvoerder van AstraZeneca maandag. “De resultaten dragen bij aan het bewijs van de veiligheid en de immunogeniciteit van het vaccin”, klinkt het.

De Universiteit van Oxford zegt dat de gegevens afkomstig zijn van de eerste zogenaamde fase 2 klinische proeven. Het vaccin bevindt zich momenteel in fase 3, de fase voorafgaand aan een mogelijke reglementaire goedkeuring.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft maandag ook aan radio BBC 4 gezegd dat “het grootste deel van de uitrol” van een coronavaccin voor volgende zomer zou kunnen plaatsvinden. Hij sloot niet uit dat sommigen het zelfs nog voor het einde van het jaar zouden kunnen verkrijgen.

Het vaccin wordt nu getest bij tientallen proefpersonen in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. De klinische proeven moesten daar op 6 september stilgelegd worden omdat er medische problemen waren opgedoken bij twee proefpersonen, maar de proeven werden intussen hervat.

Het vaccin van AstraZeneca en Oxford is een van de meest veelbelovende coronavaccins die momenteel in ontwikkeling zijn. Het farmabedrijf heeft honderden miljoenen doses in voorverkoop verkocht op verschillende continenten.