Ondanks alles start winterseizoen: Brussels Airport biedt nog 120 bestemmingen aan

Zondag is het winterseizoen in de luchtvaart officieel van start gegaan, maar door de coronapandemie gebeurt dat in mineur. Ondanks de vele negatieve reisadviezen en reisbeperkingen als gevolg van het virus, biedt Brussels Airport toch nog 120 bestemmingen aan, in Europa en daarbuiten. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat meer dan 200. De luchthaven beklemtoont maandag in een persbericht dat ze die reizen veilig wil laten doorgaan, mede dankzij tests voor vertrek die men op de luchthaven kan laten uitvoeren.