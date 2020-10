Erdogan: “Moslims in Europa behandeld zoals Joden voor de Tweede Wereldoorlog”

Moslims in Europa worden volgens de Turkse president Erdogan behandeld zoals Joden voor de Tweede Wereldoorlog. De Turkse leider is boos over de reactie van met name zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron op een jihadistische moord op een Franse leraar aan een middelbare school in een Parijse voorstad. Volgens Erdogan reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen islamieten te keren en de islam als een kwaad af te schilderen.