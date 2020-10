België vroeg Nederland om coronapatiënten over te nemen

België heeft aan Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om de druk op onze ziekenhuizen te verlichten. Maar voorlopig is er in Nederland geen plaats voor hen. Dat heeft Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in Nederland, maandag gezegd. Bij de FOD Volksgezondheid en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hebben ze geen weet van een expliciete vraag.

“Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid. Maar op dit moment is het echt lastig en moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden”, zo legde Ernst Kuipers de Nederlandse beslissing uit.

Nederland is wel bereid om België te helpen, benadrukt Kuipers. Hij sluit niet uit dat een individuele patiënt een keer de grens over gaat om geholpen te worden. “Maar het is lastig te accommoderen. We hebben allebei een enorme uitdaging.”

Hoe België het verzoek indiende, laat Kuipers in het midden. Maar de vraag is volgens hem niet binnengekomen bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De FOD Volksgezondheid heeft geen weet van een expliciete vraag aan Nederland. “Tussen de EU-lidstaten is er wel een akkoord om indien nodig elkaars patiënten op te nemen”, klinkt het bij woordvoerster Wendy Lee. “Dit kan zijn om dat er voor een specifiek soort behandeling geen of te weinig bedden zijn in één van de lidstaten of omdat er een onverwachte toestroom van patiënten is. Er worden dus regelmatig patiënten overgedragen naar het buitenland, maar dit was al zo voor de coronacrisis.”

Ook bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hebben ze geen weet van een expliciete vraag aan Nederland. “We hebben hier alvast geen informatie over”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “Maar er is natuurlijk wel een akkoord met de buurlanden over grensbewoners: als een Belg 4 kilometer moet rijden naar een ziekenhuis in Nederland of 25 kilometer moet rijden naar een ziekenhuis in eigen land, dan is het logisch dat die Belg in Nederland geholpen wordt.