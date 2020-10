Jeugdvoetbal kraakt ook onder corona: bijna helft matchen uitgesteld

Bijna de helft van de wedstrijden in het jeugdvoetbal zijn afgelopen weekend uitgesteld wegens corona. Ter vergelijking: vorige week werd ‘slechts’ 14 procent van alle matchen geannuleerd. In Limburg hebben intussen 33 clubs hun jeugdwerking zelf ‘on hold’ gezet. Voetbal Vlaanderen beslist woensdag over hoe het nu verder moet.