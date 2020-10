Gentse fans verrassen Jess Thorup met spandoek

Maandagmiddag zakten een delegatie van Gentse supporters af naar het Marriott-hotel in het Gentse stadscentrum waar Jess Thorup met RC Genk in afzondering is voor het duel van vanavond. Voor de Deense coach uiteraard een speciale wedstrijd want het is ook meteen de eerste keer dat hij opnieuw de grasmat van de Ghelamco Arena zal betreden nadat AA Gent hem ontsloeg.