Straffe bezetting in ‘De slimste mens’. Met Ella Leyers (32), Riadh Bahri (32) en nieuwkomer Ben Crabbé (57) schuiven drie titelkandidaten aan in de studio van Erik Van Looy (58). Voor Crabbé is het de derde keer dat hij een gooi doet naar de zege. “Maar ik verwacht geen cadeaus.”