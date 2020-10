Hasselt -

Uitgeverij Clavis vernietigt 7.000 jeugdboeken met teksten over of afbeeldingen van Zwarte Piet, dat meldt Radio 2. Het boekenbedrijf doet dat omdat er in de maatschappij steeds minder draagvlak voor het personage is, maar weigert een standpunt in de discussie in te nemen.