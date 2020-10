Jess Thorup keert vanavond terug naar AA Gent: “Behalve ‘Bedankt’ zei ik niet veel bij mijn ontslag”

Twee maanden nadat Jess Thorup werd ontslagen als trainer van AA Gent, keert hij voor het eerst terug naar de Ghelamco Arena. Niet als toerist, wel als coach van Genk. Als wraakengel? Misschien. Als gentleman? Dat zeker.

AA Gent-Genk, is dat een wedstrijd als een andere?

“Ik zou liegen als ik zeg dat ze niets voor mij betekent. Nagenoeg iedereen die ik daar tegen het lijf loop, ken ik. Ik moet erop letten dat ik nu de andere kleedkamer neem. (lacht) Ik ben daar nog nooit geweest.”

Toen u jarig was, bracht u zelfgebakken taart mee. Mogen uw ex-stafleden ook nu iets verwachten?

“Neen. Ik kijk ernaar uit om iedereen terug te zien. Ik zou uren willen praten met de technische staf, de spelers en mensen errond maar ik moet onthouden dat ik nu de coach van Racing Genk ben. Op winst met Genk moet de focus liggen, niet op het groeten van iedereen. Dat is voor nadien, als we gewonnen hebben.”

Hebt u de voorbije week nog berichtjes gekregen van spelers of stafleden?

“Dat houd ik voor mezelf.”

Ja dus.

“Geen commentaar.”

Ik ken een elfjarige AA Gent-supporter die van plan was u met een spandoek aan te moedigen. Hij is niet de enige die het betreurt dat publiek niet is toegelaten.

“Ik had een goeie relatie met de fans. Het is jammer dat ze er niet zijn. Ik had hen graag en op de een of andere manier nog iets gezegd. De reacties achteraf hielpen me om het ontslag snel te verwerken. Want ik had aan mezelf kunnen beginnen te twijfelen.”

Deed u dat? Is uw methodiek veranderd?

“Neen. Het was de eerste keer dat ik ontslagen werd en wellicht niet de laatste keer. Wat ik te horen kreeg: Om een echte trainer te zijn, moet je dat eens meemaken zodat je weet hoe dat werkt. Ik heb in de weken na mijn ontslag met collega’s en vrienden gepraat. Maar uiteindelijk werd een beslissing genomen – juist of fout, daarop ga ik niet in – waarop ik geen invloed had. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we uit het dal zouden zijn gekropen.”

Dat het sindsdien niet beter gaat met AA Gent, bewijst dat toch?

“Ik ben niet het soort mens dat revanchegevoelens koestert of hoopt dat ze verliezen. AA Gent zal altijd een plekje in mijn hart hebben.”

Hoe voelt u zich erbij dat uw gewezen assistent nu hoofdtrainer is? Wist u eigenlijk dat Wim De Decker werd gehaald met die mogelijkheid?

“Of mijn respons nu positief of negatief is, ik kan daar beter niet op antwoorden. Sorry.”

Wat als u straks voorzitter Ivan De Witte tegen het lijf loopt?

“Dan zou ik hem – en Michel Louwagie – gewoon groeten. Ik zal hen normaal niet zien, want ze zitten boven. Maar ik heb geen probleem met hen. Ik kende twee mooie jaren en zij hebben mij de kans gegund om naar België te komen. Dat vergeet ik nooit.”

Klopt het dat u hen, bij de afhandeling van uw C4, ook expliciet hebt bedankt?

“Veel heb ik niet gezegd. Ik heb vooral geluisterd naar wat ze te vertellen hebben. Maar het klopt: ik heb hen bedankt voor de kans die ze me gaven. Dat is ook het enige wat ik gezegd heb.”

Het typeert u wel. In een kleedkamer kon u uitzonderlijk weleens kwaad zijn, maar daarbuiten zag niemand u ooit kwaad.

“Als coach ben je natuurlijk weleens kwaad en neem ik zonder moeite harde beslissingen. Maar verder zal je mij niet snel kwaad zal zien. Ik behandel mensen zoals ik zelf wil behandeld worden. Ik wil niet de man die zijn die voortdurend boos is op de wereld. Ik probeer positief en open te blijven.”

Overigens mag u hen ook bedanken. U kreeg een ontslagpremie én kon meteen weer aan de slag.

“Mijn familie zou het wellicht wel kunnen gebruiken, maar ik zit niet in het voetbal wegens het geld. (lachje) Dan had ik elders in Europa gezeten. Ik zit hier omdat het mijn passie is, mijn levensstijl en omdat ik denk dat ik hier iets kan neerzetten.”

Gent of Genk, het is slechts een letter verschil.

“Ik voel wel in deze club dat die doorstroming van de eigen jeugd belangrijk is. Het is één van de grote verschillen met AA Gent. Die club ligt niet alleen aan de andere kant van het land, ik proef ook een andere cultuur. De ambities liggen dicht bij mekaar, maar de sfeer is hier meer die van een familieclub.”

Hoe bedoelt u?

“Ik ben hier nog niet lang, maar het voelt alsof iedereen bij de club een grote familie is. Iedereen gaat dezelfde richting uit, ook met de jeugdacademie, en geeft me het gevoel dat ze me willen helpen. Ook buiten het veld.”

Ziet u vandaag een ander AA Gent?

“Dat is een moeilijke vraag. Iedereen ziet dat ze het moeilijk hebben, maar voor mij gaat het niet om de spelers, de trainers of de speelwijze. Ik wil daar liever niet te veel over zeggen.”

Maar u kent die spelers wel door en door. U bent in het voordeel.

“Misschien. Ik kan mijn spelers veel details geven over hun rechtstreekse tegenstrever. Maar in België zijn er weinig geheimen. AA Gent speelt ook niet meer op dezelfde manier. Mijn spelers overladen met informatie, dat ga ik niet doen. Ik wil de focus niet te veel op de tegenstander leggen. Het gaat erom wat wij willen doen.”