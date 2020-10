Joe Biden verwart Donald Trump met George W. Bush.

Tijdens een online verkiezingsevenement zondag heeft Democratisch presidentskandidaat Joe Biden een verwarde indruk gegeven. Biden herinnerde zich de naam van huidig president Donald Trump even niet meer en noemde hem George. Toen Joe Biden met Barack Obama in 2008 opkwam, was George W. Bush president van de Verenigde Staten. Waarschijnlijk verwarde hij diens naam met die van Trump.