Alweer heibel in Barcelona: stapt voorzitter Josep Maria Bartomeu maandagavond op?

Vanavond om 19 uur vindt er in Barcelona een persconferentie plaats, meldt de Spaanse krant Sport. Op die persconferentie zal naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijk worden over de toekomst van voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Josep Maria Bartomeu is sinds het dreigende vertrek van Lionel Messi meer dan ooit persona non grata in Barcelona. Enkele tegenstanders van de voorzitter startten enkele weken geleden al een procedure om Bartomeu af te zetten. Op 1 en 2 november vindt daarover een vertrouwensstemming plaats. Het huidige bestuur vroeg al om die stemming uit te stellen, maar daar ging de Catalaanse regering niet op in. De kans bestaat dat Bartomeu de eer aan zichzelf houdt en zelf zijn vertrek aankondigt op de persconferentie van maandagavond.