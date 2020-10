Drugsdealer betrapt op terras van café in Diest

Diest - Een anonieme politiepatrouille merkte het voorbije weekend twee tieners op aan het terras van een gesloten café in Diest. Bij controle bleken er drugs verhandeld te worden. Een 18-jarige uit Diest had vier zakjes cannabis op zak. Zowel de dealer als de 17-jarige kandidaat-koper, eveneens uit Diest, mochten na onderzoek beschikken.

Nog in Diest vonden voorbije weekend controles plaats. De agenten betrapten 110 hardrijders, vijf bestuurders die te diep in het glas hadden gekeken en drie bestuurders onder invloed van drugs. Eén van hen had speed, cannabis en een verboden wapen op zak. De politie verbaliseerde ook drie personen voor het overtreden van de avondklok en ze sloten een nachtwinkel wegens verkoop van alcohol na 20 uur. De uitbater kreeg een boete van 750 euro.