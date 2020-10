Geert Molenberghs: 'We moeten nu verstrengingen afkondigen in Vlaanderen'

Limburg heeft 10 dagen voorsprong op Wallonië en Brussel. Maar we moeten niet wachten en nu verstrengingen afkondigen in Vlaanderen. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt.

Limburg zal de provincie zijn waar het huis het laatst in brand staat. Maar dat neemt niet weg dat we nu al strenge maatregelen moeten nemen, om toestanden zoals in Luik te voorkomen. Molenberghs pleit voor een lockdown, omdat de cijfers van de ziekenhuisopnames niet verbeteren en het virus overal onder ons is. In Luik is naar schatting zelfs tot 20 procent van de bevolking besmet. Daarom moet er een lockdown komen. Geen absolute lockdown, zoals in maart, wel een lockdown met strenge maatregelen, waar iedereen zich aan houdt.