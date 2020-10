Oudsbergen - Door de stijgende corona cijfers zal er op 10 november, de vooravond van Sint Maarten, in Meeuwen geen Sint-Maartensvuur ontstoken worden.

Normaal zouden er op 10 november op diverse plaatsen in Meeuwen gezellige Sint-Maartensvuren, met een drankje en hapje, georganiseerd worden. “Dit evenement wordt beschouwd als privé- of buurtfeest. Onder de huidige regelgeving van corona is het niet toegelaten zulke feesten te organiseren. Laten we ons allen aan de maatregelen houden, zodat we volgend jaar opnieuw van het warme vuur en elkaars aanwezigheid kunnen genieten”, laat de gemeente weten.