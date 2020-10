De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moederbedrijf van Brussels Airlines, moet nog dieper snijden in de kosten om het coronavirus het hoofd te bieden. Tot 30.000 van de 130.000 jobs bij de groep zijn bedreigd, zo blijkt uit een brief van de directie aan het personeel.

“We zijn vastberaden om minstens 100.000 van de 130.000 werknemers van de groep aan boord te houden”, zo schrijft topman Carsten Spohr in de brief. Lufthansa had al gezegd dat er meer banen zouden verdwijnen ...